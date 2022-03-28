- 28 Mar 2022 - 22:35 G: 28 Mar 2022 - 22:37

Demet Özdemir’den Büyük Rest! Fahriye Evcen’i de; Hande Erçel’i de Resmen Tahtından Etti! Oğuzhan Koç Gurur Duyuyor, Böyle Bir Endam Olamaz!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Demet Ödemir yaptığı o hareketle gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu hem Hande Erçel’e hem de Fahriye Evcen’e resmen resti çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran Demet Özdemir, yaptığı son hamleyle görenlerin şaşkınlık içerisinde kalmalarına neden oldu. O hareketi özellikle de hayranlarını oldukça şaşırttı. Zirvedeki diğer dikkat çeken isimlerin de tahtlarından olmalarına neden oldu.

Hande Erçel ve Fahriye Evcen’den sonra yıldızı parlamasına rağmen ortalığı resmen toz duman etti. İşte Demet Özdemir hakkında yaşanan o olay ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Devamı Diğer Sayfada!

28 Mar 2022 - 22:35 - Magazin

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Demet Özdemir’den Büyük Rest! Fahriye Evcen’i de; Hande Erçel’i de Resmen Tahtından Etti! Oğuzhan Koç Gurur Duyuyor, Böyle Bir Endam Olamaz! mask
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