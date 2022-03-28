Demet Özdemir’den Büyük Rest! Fahriye Evcen’i de; Hande Erçel’i de Resmen Tahtından Etti! Oğuzhan Koç Gurur Duyuyor, Böyle Bir Endam Olamaz!

Yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran Demet Özdemir, yaptığı son hamleyle görenlerin şaşkınlık içerisinde kalmalarına neden oldu. O hareketi özellikle de hayranlarını oldukça şaşırttı. Zirvedeki diğer dikkat çeken isimlerin de tahtlarından olmalarına neden oldu.

Hande Erçel ve Fahriye Evcen’den sonra yıldızı parlamasına rağmen ortalığı resmen toz duman etti. İşte Demet Özdemir hakkında yaşanan o olay ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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