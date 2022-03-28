Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’da boy gösteren Burak Özçivit bir süredir sosyal medyada sessiz kalmayı tercih etti. Tam 4 gündür sosyal medyada sessizliğini sürdüren Burak Özçivit’e ne oldu tüm hayranları büyük şaşkınlık yaşamaya başladı.

Ayrılık haberleri mi yoksa başka bir şey mi Burak Özçivit’in bu kadar sessizliğe bürünmesindeki ana neden kimse bilmiyor. Burak Özçivit’e ne oldu, sosyal medyadan neden uzaklaştı, tek sebebi Fahriye Evcen mi, yoksa başka bir şey mi?

Devamı Diğer Sayfada!