- 28 Mar 2022 - 23:26

Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi?

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit derin sessizliğe bir anda girdi, herkes ayrıldı diye biliyordu. Sesi bir süredir çıkmayan Burak Özçivit’in sessizliğinin asıl sebebi Fahriye Evcen mi yoksa başka bir şey mi? Ayrılık sonrası depresyona mı girdi? İşte, detaylar…

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’da boy gösteren Burak Özçivit bir süredir sosyal medyada sessiz kalmayı tercih etti. Tam 4 gündür sosyal medyada sessizliğini sürdüren Burak Özçivit’e ne oldu tüm hayranları büyük şaşkınlık yaşamaya başladı.

Ayrılık haberleri mi yoksa başka bir şey mi Burak Özçivit’in bu kadar sessizliğe bürünmesindeki ana neden kimse bilmiyor. Burak Özçivit’e ne oldu, sosyal medyadan neden uzaklaştı, tek sebebi Fahriye Evcen mi, yoksa başka bir şey mi?

Devamı Diğer Sayfada!

28 Mar 2022 - 23:26 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi? mask
Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi?
Survivor Yarışmacıları Kaç Kilo Verdi 2022! Böyle Bir Şey Olamaz, Bu Nasıl Bir Eriyiştir? Resmen Yok Olacaklar! İşte En Çok Kilo Veren Yarışmacılar... mask
Survivor Yarışmacıları Kaç Kilo Verdi 2022! Böyle Bir Şey Olamaz, Bu Nasıl Bir Eriyiştir? Resmen Yok Olacaklar! İşte En Çok Kilo Veren Yarışmacılar...
Demet Özdemir’den Büyük Rest! Fahriye Evcen’i de; Hande Erçel’i de Resmen Tahtından Etti! Oğuzhan Koç Gurur Duyuyor, Böyle Bir Endam Olamaz! mask
Demet Özdemir’den Büyük Rest! Fahriye Evcen’i de; Hande Erçel’i de Resmen Tahtından Etti! Oğuzhan Koç Gurur Duyuyor, Böyle Bir Endam Olamaz!
Hande Erçel Ortalığı Yakıp Yıktı! Kerem Bürsin Kafasını Ellerinin Arasına Alıp Ağlayabilir! Öyle Bir Açıldı ki; Güzelliğiyle Resmen Büyüledi! mask
Hande Erçel Ortalığı Yakıp Yıktı! Kerem Bürsin Kafasını Ellerinin Arasına Alıp Ağlayabilir! Öyle Bir Açıldı ki; Güzelliğiyle Resmen Büyüledi!
Fenomen Sibil Çetinkaya İlgili Ağızları Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor! Sibil Çetinkaya Kaç Yaşında, Ne Mezunu, Aslen Nerelidir? mask
Fenomen Sibil Çetinkaya İlgili Ağızları Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor! Sibil Çetinkaya Kaç Yaşında, Ne Mezunu, Aslen Nerelidir?
Survivor Elif Acun Ilıcalı’yı Resmen Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Milyonlara Peçete Dayanmadı, Ortalık Darmaduman Oldu! mask
Survivor Elif Acun Ilıcalı’yı Resmen Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Milyonlara Peçete Dayanmadı, Ortalık Darmaduman Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status