Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi?
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit derin sessizliğe bir anda girdi, herkes ayrıldı diye biliyordu. Sesi bir süredir çıkmayan Burak Özçivit’in sessizliğinin asıl sebebi Fahriye Evcen mi yoksa başka bir şey mi? Ayrılık sonrası depresyona mı girdi? İşte, detaylar…
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman’da boy gösteren Burak Özçivit bir süredir sosyal medyada sessiz kalmayı tercih etti. Tam 4 gündür sosyal medyada sessizliğini sürdüren Burak Özçivit’e ne oldu tüm hayranları büyük şaşkınlık yaşamaya başladı.
Ayrılık haberleri mi yoksa başka bir şey mi Burak Özçivit’in bu kadar sessizliğe bürünmesindeki ana neden kimse bilmiyor. Burak Özçivit’e ne oldu, sosyal medyadan neden uzaklaştı, tek sebebi Fahriye Evcen mi, yoksa başka bir şey mi?
Devamı Diğer Sayfada!
28 Mar 2022 - 23:26 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.