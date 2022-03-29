Akaryakıt Fiyatları Dibe İniyor! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor...
Bir süredir artarak devam eden LPG, benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. İşte Akaryakıtta yüzleri güldürecek indirim haberinin detayları...
Bir süredir artarak devam eden LPG, benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. Komisyona giden ÖTV ve KDV indirimi akaryakıt fiyatlarına çözüm olacakken; bu indirimin gelmesi halinde akaryakıtta düşecek olan fiyat aralığı da hesaplamalar ile ortaya çıktı. Öte yandan bugün itibariyle büyükşehirlerde satılan LPG, benzin ve motorin fiyatları da tabelalardaki yerini aldı. Peki; LPG, benzin ve motorine indirim mi geliyor? LPG, Benzin ve motorin bugün kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…
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29 Mar 2022 - 17:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.