Akaryakıt Fiyatları Dibe İniyor! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor...

Bir süredir artarak devam eden LPG, benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. Komisyona giden ÖTV ve KDV indirimi akaryakıt fiyatlarına çözüm olacakken; bu indirimin gelmesi halinde akaryakıtta düşecek olan fiyat aralığı da hesaplamalar ile ortaya çıktı. Öte yandan bugün itibariyle büyükşehirlerde satılan LPG, benzin ve motorin fiyatları da tabelalardaki yerini aldı. Peki; LPG, benzin ve motorine indirim mi geliyor? LPG, Benzin ve motorin bugün kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…



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