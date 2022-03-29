- 29 Mar 2022 - 07:17 G: 29 Mar 2022 - 07:21

Benzin Ve Motorine Büyük İndirim Geliyor! 29 Mart Güncel Benzin Ve Motorine 12 Lira KDV Ve ÖTV İndirimi Geliyor! Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! Havaya Uçuran Haber…

Bir süredir artarak devam eden LPG, benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. İşte Akaryakıtta yüzleri güldürecek indirim haberinin detayları...

Bir süredir artarak devam eden LPG, benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber nihayet geldi. Komisyona giden ÖTV ve KDV indirimi akaryakıt fiyatlarına çözüm olacakken; bu indirimin gelmesi halinde akaryakıtta düşecek olan fiyat aralığı da hesaplamalar ile ortaya çıktı. Öte yandan bugün itibariyle büyükşehirlerde satılan LPG, benzin ve motorin fiyatları da tabelalardaki yerini aldı. Peki; LPG, benzin ve motorine indirim mi geliyor? LPG, Benzin ve motorin bugün kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…


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29 Mar 2022 - 07:17 - Yaşam

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