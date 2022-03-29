- 29 Mar 2022 - 07:20 G: 29 Mar 2022 - 07:25

5 LT Ayçiçek Yağlarına Çılgın İndirim! Ayçiçek Yağında İndirimle Salı Sallanıyor! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Sıvı Yağ Fiyatları!

Bir süredir sürekli olarak artış yaşayan ayçiçek yağlarının fiyat etiketleri her hafta değişmeye başladı. Yeni haftaya da yeni etiketleri başlamış olan ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşların cebini yakmaya bu hafta da devam etti. İşte Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan indirimin detayları...

Bir süredir sürekli olarak artış yaşayan Ayçiçek yağlarının fiyat etiketleri her hafta değişmeye başladı. Yeni haftaya da yeni etiketleri başlamış olan Ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşların cebini yakmaya bu hafta da devam etti. Öte yandan Ayçiçek yağlarını piyasa fiyatlarının altına indiren A101, BİM ve ŞOK marketleri yeni sıvı yağ fiyatlarını geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaştı. Peki, 5 litre Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? 29 Mart A101, BİM, ŞOK sıvı yağ fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK sıvı yağ fiyatları…

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29 Mar 2022 - 07:20 - Yaşam

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