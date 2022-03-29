5 Kg Toz Şekerde Çılgın Salı İndirimi! Ramazan Öncesi Son Ucuzluk! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Toz Şeker Fiyatlar!

Ayçiçek yağının ardından şekerin arka arkaya zam alması, vatandaşların mutfak giderlerini adeta iki katına çıkardı. Son günlerde stok sıkıntısı iddiası ile gündemlere gelen bir diğer ürün olan şeker, hızla zamlanırken; Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan A101, BİM ve ŞOK marketleri şeker ürünlerinde indirime gitti. KDV indirimini de uygulayan bu marketler, en uygun şekeri satmaya başladı. Peki, 5 kg toz şeker ne kadar, kaç TL? 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatlar ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatları…

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