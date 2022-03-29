5 Kg Toz Şekerde Çılgın Salı İndirimi! Ramazan Öncesi Son Ucuzluk! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Toz Şeker Fiyatlar!
Ayçiçek yağının ardından şekerin arka arkaya zam alması, vatandaşların mutfak giderlerini adeta iki katına çıkardı. Son günlerde stok sıkıntısı iddiası ile gündemlere gelen bir diğer ürün olan şeker, hızla zamlanırken; Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan A101, BİM ve ŞOK marketleri şeker ürünlerinde indirime gitti. İşte güncel toz şeker fiyatları ile ilgili detaylar...
Ayçiçek yağının ardından şekerin arka arkaya zam alması, vatandaşların mutfak giderlerini adeta iki katına çıkardı. Son günlerde stok sıkıntısı iddiası ile gündemlere gelen bir diğer ürün olan şeker, hızla zamlanırken; Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan A101, BİM ve ŞOK marketleri şeker ürünlerinde indirime gitti. KDV indirimini de uygulayan bu marketler, en uygun şekeri satmaya başladı. Peki, 5 kg toz şeker ne kadar, kaç TL? 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatlar ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatları…
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29 Mar 2022 - 07:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.