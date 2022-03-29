- 29 Mar 2022 - 07:24 G: 29 Mar 2022 - 07:27

5 Kg Toz Şekerde Çılgın Salı İndirimi! Ramazan Öncesi Son Ucuzluk! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Toz Şeker Fiyatlar!

Ayçiçek yağının ardından şekerin arka arkaya zam alması, vatandaşların mutfak giderlerini adeta iki katına çıkardı. Son günlerde stok sıkıntısı iddiası ile gündemlere gelen bir diğer ürün olan şeker, hızla zamlanırken; Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan A101, BİM ve ŞOK marketleri şeker ürünlerinde indirime gitti. İşte güncel toz şeker fiyatları ile ilgili detaylar...

Ayçiçek yağının ardından şekerin arka arkaya zam alması, vatandaşların mutfak giderlerini adeta iki katına çıkardı. Son günlerde stok sıkıntısı iddiası ile gündemlere gelen bir diğer ürün olan şeker, hızla zamlanırken; Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan A101, BİM ve ŞOK marketleri şeker ürünlerinde indirime gitti. KDV indirimini de uygulayan bu marketler, en uygun şekeri satmaya başladı. Peki, 5 kg toz şeker ne kadar, kaç TL? 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatlar ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK toz şeker fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Mar 2022 - 07:24 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Benzin Ve Motorine Büyük İndirim Geliyor! 29 Mart Güncel Benzin Ve Motorine 12 Lira KDV Ve ÖTV İndirimi Geliyor! Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! Havaya Uçuran Haber… mask
Benzin Ve Motorine Büyük İndirim Geliyor! 29 Mart Güncel Benzin Ve Motorine 12 Lira KDV Ve ÖTV İndirimi Geliyor! Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! Havaya Uçuran Haber…
Emeklilere Müjdeli Haber! Teb 2.750 TL, İNG 2500 TL, Akbank 2500 TL Ve İş Bankası 2000 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor… mask
Emeklilere Müjdeli Haber! Teb 2.750 TL, İNG 2500 TL, Akbank 2500 TL Ve İş Bankası 2000 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor…
iPhone 8, 11, 12 Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte Hafta Sonu iPhone Özel Fiyatlar… mask
iPhone 8, 11, 12 Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte Hafta Sonu iPhone Özel Fiyatlar…
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatlarını En Dibe İndirdi! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü! mask
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatlarını En Dibe İndirdi! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü!
Ankara Et ve Süt Kurumu Et, Kıyma ve Tavukta Çılgın İndirim Yaptı! Artık Herkes Et Yiyebilecek; Hemen Koşun Yetişin! Kuşbaşı Et, Kıyma, Pirzola Ne Kadar, Kaç Lira? mask
Ankara Et ve Süt Kurumu Et, Kıyma ve Tavukta Çılgın İndirim Yaptı! Artık Herkes Et Yiyebilecek; Hemen Koşun Yetişin! Kuşbaşı Et, Kıyma, Pirzola Ne Kadar, Kaç Lira?
Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 33 TL, 88 TL, 96 TL'ye Düştü! mask
Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 33 TL, 88 TL, 96 TL'ye Düştü!
Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Sucuk Fiyatı 15 TL, 80 TL'ye Düştü! mask
Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Sucuk Fiyatı 15 TL, 80 TL'ye Düştü!
Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 64 TL, 99 TL, 119 TL'ye Düştü.. Ayçiçek Yağı Hangi Markette Ucuz? mask
Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 64 TL, 99 TL, 119 TL'ye Düştü.. Ayçiçek Yağı Hangi Markette Ucuz?
Carrefoursa Market Zama Elinin Tersiyle Vurdu! Zeytinyağında Devrim Başlattı; Zeytinyağı Fiyatı 59 TL, 107 TL, 109 TL Düştü! İndirim Var... mask
Carrefoursa Market Zama Elinin Tersiyle Vurdu! Zeytinyağında Devrim Başlattı; Zeytinyağı Fiyatı 59 TL, 107 TL, 109 TL Düştü! İndirim Var...
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 28 Mart Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber… mask
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 28 Mart Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
5 LT Ayçiçek Yağlarına Çılgın İndirim! Ayçiçek Yağında İndirimle Salı Sallanıyor! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Sıvı Yağ Fiyatları! mask
5 LT Ayçiçek Yağlarına Çılgın İndirim! Ayçiçek Yağında İndirimle Salı Sallanıyor! İşte 29 Mart A101, BİM, ŞOK Sıvı Yağ Fiyatları!
Benzin Ve Motorine Büyük İndirim Geliyor! 29 Mart Güncel Benzin Ve Motorine 12 Lira KDV Ve ÖTV İndirimi Geliyor! Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! Havaya Uçuran Haber… mask
Benzin Ve Motorine Büyük İndirim Geliyor! 29 Mart Güncel Benzin Ve Motorine 12 Lira KDV Ve ÖTV İndirimi Geliyor! Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! Havaya Uçuran Haber…
En Çok Aşık Eden Burçlar Açıklandı! Deli Divane Aşık Olacağınız Burçları Duyunca Çok Şaşıracaksınız… mask
En Çok Aşık Eden Burçlar Açıklandı! Deli Divane Aşık Olacağınız Burçları Duyunca Çok Şaşıracaksınız…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi? mask
Burak Özçivit Derin Sessizlikte! Ayrıldı Deniliyordu, Sesi Çıkmıyor! Konu Fahriye Evcen mi, Yoksa Başka Bir Şey mi? Ayrılık Hüznünde mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status