- 29 Mar 2022 - 07:26 G: 29 Mar 2022 - 07:30

Yeni Evleneceklere 32 Bin TL Devlet Desteği Çeyiz Yardımı! Başvuru Yapan Damat Ve Geline Veriliyor! İşte Şartlar

Evlenecekleri gençlerin yüzünü güldürecek olan haber devletten geliyor. Çeyiz hesabında para biriktiren her çifte ödeme yapan devlet, aynı zamanda ek bir hibe ödemesi gerçekleştiriyor. Sizde yeni evlenmeyi düşünüyor ve devlet desteği ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Evlenecekleri gençlerin yüzünü güldürecek olan haber devletten geliyor. Çeyiz hesabında para biriktiren her çifte ödeme yapan devlet, aynı zamanda ek bir hibe ödemesi gerçekleştiriyor. Öte yandan çeyiz parasını alabilmek için çiftlerin taşıması gereken şartlar da açıklanmış bulunuyor. Peki, çeyiz yardımı nedir? Çeyiz yardımı kimlere verilir? Çeyiz yardımı kaç TL, şartları neler? İşte, detaylar…

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29 Mar 2022 - 07:26 - Yaşam

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