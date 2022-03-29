Yeni Evleneceklere 32 Bin TL Devlet Desteği Çeyiz Yardımı! Başvuru Yapan Damat Ve Geline Veriliyor! İşte Şartlar
Evlenecekleri gençlerin yüzünü güldürecek olan haber devletten geliyor. Çeyiz hesabında para biriktiren her çifte ödeme yapan devlet, aynı zamanda ek bir hibe ödemesi gerçekleştiriyor. Sizde yeni evlenmeyi düşünüyor ve devlet desteği ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Evlenecekleri gençlerin yüzünü güldürecek olan haber devletten geliyor. Çeyiz hesabında para biriktiren her çifte ödeme yapan devlet, aynı zamanda ek bir hibe ödemesi gerçekleştiriyor. Öte yandan çeyiz parasını alabilmek için çiftlerin taşıması gereken şartlar da açıklanmış bulunuyor. Peki, çeyiz yardımı nedir? Çeyiz yardımı kimlere verilir? Çeyiz yardımı kaç TL, şartları neler? İşte, detaylar…
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29 Mar 2022 - 07:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.