Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları

Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan bir müjde, geçtiğimiz gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan geldi. Belli şartları taşıyan herkesin üç emekli maaşında yararlanabileceğini duyuran SGK, emekli olan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. Öte yandan SGK’dan üç emekli maaşını alma şartları da ortaya çıktı. Peki, SGK’dan üç maaş nasıl alınır? SGK’dan üç maaş alma şartları nelerdir? SGK’dan kimler üç maaş alır? İşte, detaylar…