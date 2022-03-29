- 29 Mar 2022 - 17:08

Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları

Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan bir müjde, geçtiğimiz gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan geldi. Belli şartları taşıyan herkesin üç emekli maaşında yararlanabileceğini duyuran SGK, emekli olan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. İşte Emeklileri sevindirecek haberin detayları....

Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan bir müjde, geçtiğimiz gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan geldi. Belli şartları taşıyan herkesin üç emekli maaşında yararlanabileceğini duyuran SGK, emekli olan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. Öte yandan SGK’dan üç emekli maaşını alma şartları da ortaya çıktı. Peki, SGK’dan üç maaş nasıl alınır? SGK’dan üç maaş alma şartları nelerdir? SGK’dan kimler üç maaş alır? İşte, detaylar…

29 Mar 2022 - 17:08 - Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz... mask
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz...
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi… mask
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi…
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın… mask
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın…
EYT Kanunu Yasalaşırsa Kimler Emekli Olur? 50 ve 52 Yaşa Erken Emeklilik Var Mı! İşte EYT'de Son Durum! mask
EYT Kanunu Yasalaşırsa Kimler Emekli Olur? 50 ve 52 Yaşa Erken Emeklilik Var Mı! İşte EYT'de Son Durum!
Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur 2022? Engelli Çocuğu Olan Malulen Emekli Olabilir Mi? Engelli Çocuğu Olanlar Nelerden Faydalanır? mask
Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur 2022? Engelli Çocuğu Olan Malulen Emekli Olabilir Mi? Engelli Çocuğu Olanlar Nelerden Faydalanır?
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? Ankara emeklilik dilekçesi nereye verilir mask
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? Ankara emeklilik dilekçesi nereye verilir
İş Göremezlik Ödemesi Nedir, Kimlere Ödenir? İş Göremezlik Ödemesi Kime, Ne Zaman Ödenir? mask
İş Göremezlik Ödemesi Nedir, Kimlere Ödenir? İş Göremezlik Ödemesi Kime, Ne Zaman Ödenir?
Emeklilik Yaşını Öne Çekmek İsteyenler Büyük Heyecan Yaşıyor! Tam 730 Güne Kadar Erken Emekli Olunabiliyor... İşte O Yeni Yöntemler! mask
Emeklilik Yaşını Öne Çekmek İsteyenler Büyük Heyecan Yaşıyor! Tam 730 Güne Kadar Erken Emekli Olunabiliyor... İşte O Yeni Yöntemler!
Emekliler İçin Sonunda Beklenen Haber Geldi! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Emekli Maaşları ve Tazminatlarda Şok Artış Geliyor! İşte Detaylar… mask
Emekliler İçin Sonunda Beklenen Haber Geldi! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Emekli Maaşları ve Tazminatlarda Şok Artış Geliyor! İşte Detaylar…
Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar? Sigortasız Çalışıyorum Ne Yapmalıyım? mask
Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar? Sigortasız Çalışıyorum Ne Yapmalıyım?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Sude Yarışmayı Bıraktı Geri Dönüyor! Acun Medya’ya Resti Çekip; Mert Öcal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Perde Arkası Aralandı! mask
Survivor Sude Yarışmayı Bıraktı Geri Dönüyor! Acun Medya’ya Resti Çekip; Mert Öcal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Perde Arkası Aralandı!
Akaryakıt Fiyatları Dibe İniyor! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor... mask
Akaryakıt Fiyatları Dibe İniyor! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor...
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Millet Dondu; O Açıldı Saçıldı! Beğeni Butonu Çöktü… “Efsane Hatunsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Millet Dondu; O Açıldı Saçıldı! Beğeni Butonu Çöktü… “Efsane Hatunsun”
Survivor Sude Dalga Konusu Oldu! Şamar Oğlana Döndü; Gelen Vurdu, Giden Vurdu! “Keşke Hiç Giyinmeseydin!” Twitter Karıştı! mask
Survivor Sude Dalga Konusu Oldu! Şamar Oğlana Döndü; Gelen Vurdu, Giden Vurdu! “Keşke Hiç Giyinmeseydin!” Twitter Karıştı!
Kardeşlerim Dizisinden Ömer Ayrılıyor! Asiye Kahrolacak; Yıkılacak! Katili Öyle Bir İsim Çıkacak Ki… “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Kardeşlerim Dizisinden Ömer Ayrılıyor! Asiye Kahrolacak; Yıkılacak! Katili Öyle Bir İsim Çıkacak Ki… “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık İfşa Edildi! Elenen İsim Ağızları Açık Bıraktı! Evrim Mi? Nisa Mı? “Kurtulduk Be!” Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık İfşa Edildi! Elenen İsim Ağızları Açık Bıraktı! Evrim Mi? Nisa Mı? “Kurtulduk Be!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status