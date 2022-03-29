Emeklilere Büyük Müjdeli Haber! 3 Emekli Maaşı Almak Mümkün Hale Geldi!
Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan bir müjde, geçtiğimiz gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan geldi. Belli şartları taşıyan herkesin üç emekli maaşında yararlanabileceğini duyuran SGK, emekli olan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. İşte Emeklileri sevindirecek haberin detayları....
Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan bir müjde, geçtiğimiz gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan geldi. Belli şartları taşıyan herkesin üç emekli maaşında yararlanabileceğini duyuran SGK, emekli olan vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. Öte yandan SGK’dan üç emekli maaşını alma şartları da ortaya çıktı. Peki, SGK’dan üç maaş nasıl alınır? SGK’dan üç maaş alma şartları nelerdir? SGK’dan kimler üç maaş alır? İşte, detaylar…
29 Mar 2022 - 07:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.