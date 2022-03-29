BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Ramazan İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 29 Mart BİM Sıvı Yağ Fiyatları!

İndirim üzerine indirim yaparak yeni haftaya başlayan BİM marketleri, gerçekleştirdiği KDV indirimlerinin ardından aktüel ürünleri kategorisine aldığı indirimli ürünlerinde ikinci bir zam daha gerçekleştirdi. Bu hafta aktüel ürünleri kataloğuna ayçiçek yağını da alan BİM marketleri, ayçiçek yağının 5 litrelik şişesinde 10 TL birden indirime gitti! Peki, BİM’de ayçiçek yağları ne kadar, kaç TL? BİM’de 1 LT, 2 LT ve 5 LT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? İşte 29 Mart BİM sıvı yağ fiyatları…