BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Ramazan İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 29 Mart BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
İndirim üzerine indirim yaparak yeni haftaya başlayan BİM marketleri, gerçekleştirdiği KDV indirimlerinin ardından aktüel ürünleri kategorisine aldığı indirimli ürünlerinde ikinci bir zam daha gerçekleştirdi. İşte BİM marketlerde yer alan fiyatlarla ilgili son detaylar....
İndirim üzerine indirim yaparak yeni haftaya başlayan BİM marketleri, gerçekleştirdiği KDV indirimlerinin ardından aktüel ürünleri kategorisine aldığı indirimli ürünlerinde ikinci bir zam daha gerçekleştirdi. Bu hafta aktüel ürünleri kataloğuna ayçiçek yağını da alan BİM marketleri, ayçiçek yağının 5 litrelik şişesinde 10 TL birden indirime gitti! Peki, BİM’de ayçiçek yağları ne kadar, kaç TL? BİM’de 1 LT, 2 LT ve 5 LT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? İşte 29 Mart BİM sıvı yağ fiyatları…
29 Mar 2022 - 07:47 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.