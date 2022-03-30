Asgari Ücret 6.129 TL Rakamı Gerçek Mi Oluyor! Uzman İsimden Dikkat Çeken Açıklama!
Aralık ayında rekor bir yüzde ile zam alan asgari ücretli çalışanlar, artan hayat pahalılığına karşın bir anda maaşları eridiğine şahit olmaya başladı. Gündeme gelen zam haberleri ise iyice netleşti. İşte detaylar...
Aralık ayında rekor bir yüzde ile zam alan asgari ücretli çalışanlar, artan hayat pahalılığına karşın bir anda maaşları eridiğine şahit olmaya başladı. Bu nedenle sık sık ara zam talebinde bulunan asgari ücretli çalışanlara beklediği zam haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi! Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret 6.129 TL mi olacak? İşte, detaylar...
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30 Mar 2022 - 22:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.