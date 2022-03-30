- 30 Mar 2022 - 22:05

Asgari Ücret 6.129 TL Rakamı Gerçek Mi Oluyor! Uzman İsimden Dikkat Çeken Açıklama!

Aralık ayında rekor bir yüzde ile zam alan asgari ücretli çalışanlar, artan hayat pahalılığına karşın bir anda maaşları eridiğine şahit olmaya başladı. Gündeme gelen zam haberleri ise iyice netleşti. İşte detaylar...

Aralık ayında rekor bir yüzde ile zam alan asgari ücretli çalışanlar, artan hayat pahalılığına karşın bir anda maaşları eridiğine şahit olmaya başladı. Bu nedenle sık sık ara zam talebinde bulunan asgari ücretli çalışanlara beklediği zam haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi! Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret 6.129 TL mi olacak? İşte, detaylar...

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30 Mar 2022 - 22:05 - Yaşam

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