Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı…
Yeni sezonunda da yaşadığı pek çok oyuncu ayrılığına rağmen gördüğü ilgiyi korumaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde seyircisine yeni bir sürpriz yapmak için kolları sıvadı. İşte sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili son detaylar...
Yeni sezonunda da yaşadığı pek çok oyuncu ayrılığına rağmen gördüğü ilgiyi korumaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde seyircisine yeni bir sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen karakteri Demir’in final öncesi hikayeye yeniden geri döneceği iddia edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisine Murat Ünalmış geri mi dönüyor? İşte, detaylar...
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29 Mar 2022 - 07:58 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.