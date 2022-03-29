Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı…

Yeni sezonunda da yaşadığı pek çok oyuncu ayrılığına rağmen gördüğü ilgiyi korumaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde seyircisine yeni bir sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen karakteri Demir’in final öncesi hikayeye yeniden geri döneceği iddia edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisine Murat Ünalmış geri mi dönüyor? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...