Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…
Yeni sezonun sonuna doğru reyting yarışına dahil olmaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına başlamak için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde TRT1 izleyicisi ile buluşacak olan Kara Tahta dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni sezonun sonuna doğru reyting yarışına dahil olmaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına başlamak için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde TRT1 izleyicisi ile buluşacak olan Kara Tahta dizisi hem çok konuşulacak oyuncu kadrosunu hem ilgi çeken hikayesini hem de yayın tarihini tek bir fragman ile kamuoyuyla paylaştı. Peki, Kara Tahta dizisi konusu ne? Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi kanalda, nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Mar 2022 - 08:00 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.