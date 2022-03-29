Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…

Yeni sezonun sonuna doğru reyting yarışına dahil olmaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına başlamak için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde TRT1 izleyicisi ile buluşacak olan Kara Tahta dizisi hem çok konuşulacak oyuncu kadrosunu hem ilgi çeken hikayesini hem de yayın tarihini tek bir fragman ile kamuoyuyla paylaştı. Peki, Kara Tahta dizisi konusu ne? Kara Tahta dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi kanalda, nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...