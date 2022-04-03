- 03 Nis 2022 - 18:03

Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu!

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir olan Yasak Elma, şimdilerde bir oyuncusunun ölüm haberi ile sarsılmış bulunuyor. Geçmişte dizide rol alan bir ekip arkadaşlarını kaybeden Yasak Elma oyuncuları başsağlığı dilemek için sıraya girerken; aramızdan ayrılan o ismi görenler, üzülmeden edemiyor. İşte Yasak Elma Dizisi ile ilgili son detaylar...

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir olan Yasak Elma, şimdilerde bir oyuncusunun ölüm haberi ile sarsılmış bulunuyor. Geçmişte dizide rol alan bir ekip arkadaşlarını kaybeden Yasak Elma oyuncuları başsağlığı dilemek için sıraya girerken; aramızdan ayrılan o ismi görenler, üzülmeden edemiyor. Öte yandan yeni sezonda da gördüğü ilgiyi artırmayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, ilk kez böyle bir acı ile sınanıyor. Peki, vefat eden Yasak Elma oyuncusu kim? Hangi Yasak Elma oyuncusu, neden öldü? İşte, detaylar…

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03 Nis 2022 - 18:03 - Dizi Haberleri

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