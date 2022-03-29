Yasak Elma Dizi Oyuncusundan Acı Haber! 32 Yaşındaki Genç Oyuncunun Ölüm Haberi Sevenleri Üzdü! Evinde Tek Başına Bulundu!
Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir olan Yasak Elma, şimdilerde bir oyuncusunun ölüm haberi ile sarsılmış bulunuyor. Geçmişte dizide rol alan bir ekip arkadaşlarını kaybeden Yasak Elma oyuncuları başsağlığı dilemek için sıraya girerken; aramızdan ayrılan o ismi görenler, üzülmeden edemiyor. İşte Yasak Elma Dizisi ile ilgili son detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir olan Yasak Elma, şimdilerde bir oyuncusunun ölüm haberi ile sarsılmış bulunuyor. Geçmişte dizide rol alan bir ekip arkadaşlarını kaybeden Yasak Elma oyuncuları başsağlığı dilemek için sıraya girerken; aramızdan ayrılan o ismi görenler, üzülmeden edemiyor. Öte yandan yeni sezonda da gördüğü ilgiyi artırmayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, ilk kez böyle bir acı ile sınanıyor. Peki, vefat eden Yasak Elma oyuncusu kim? Hangi Yasak Elma oyuncusu, neden öldü? İşte, detaylar…
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29 Mar 2022 - 08:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.