Survivor Sude ve Mert Aşkı Güvensizliğe Yenildi! Dışarda Aynıdır Göndermesi Olay Oldu! Resmen İlişkiyi Milyonların Önünde Bitirdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Birleşme partisinin detayları seyirciyle buluşurken; sosyal medya bu anlarla sallandı. Survivor yarışmasının olay aşklarından olan Sude Burcu ve Mert Öcal izleyicinin hep merak ettiği konulardan olmuştu. Başka bir kadın varken Sude Burcu’yla bir ilişki yaşayan Mert Öcal tepkileri toplamıştı. Son bölümde Sude Burcu’nun sarf ettiği sözler resmen ayrılığı getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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