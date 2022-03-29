Survivor Sude ve Mert Aşkı Güvensizliğe Yenildi! Dışarda Aynıdır Göndermesi Olay Oldu! Resmen İlişkiyi Milyonların Önünde Bitirdi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Birleşme partisi sonunda ekranlara geldi. Survivor tutkunlarını heyecanlandıran Birleşme partisinde Sude’nin sözleriyse olay yarattı. Mert Öcal’a skandal bir gönderme yapan Sude Burcu; resmen ilişkiyi milyonlar içerisinde bitirdi. Mert Öcal’ı istemeden bile olsa dalga geçerek yerden yere vuran Sude Burcu’ya “Yok artık” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Birleşme partisinin detayları seyirciyle buluşurken; sosyal medya bu anlarla sallandı. Survivor yarışmasının olay aşklarından olan Sude Burcu ve Mert Öcal izleyicinin hep merak ettiği konulardan olmuştu. Başka bir kadın varken Sude Burcu’yla bir ilişki yaşayan Mert Öcal tepkileri toplamıştı. Son bölümde Sude Burcu’nun sarf ettiği sözler resmen ayrılığı getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.