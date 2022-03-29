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29 Mar 2022 - 20:43

Sadakatsiz'in Derin'i Dizi Bıraktı! Finali Görmeden Veda Ediyor! Melis Sezen'in Yeni Projesi Ortalığı Karıştırdı! “Hoşça Kal Derin! Kurtulduk Senden!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den Derin karakterinin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Melis Sezen’in vedasının ise Sadakatsiz dizisinin finalinden önce olduğu ortaya çıktı. Yeni projesi ortalığı karıştırırken; birçok kişi ise “Hoşça kal Derin! Sonunda senden kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…