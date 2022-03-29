Sadakatsiz'in Derin'i Dizi Bıraktı! Finali Görmeden Veda Ediyor! Melis Sezen'in Yeni Projesi Ortalığı Karıştırdı! “Hoşça Kal Derin! Kurtulduk Senden!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den Derin karakterinin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Melis Sezen’in vedasının ise Sadakatsiz dizisinin finalinden önce olduğu ortaya çıktı. Yeni projesi ortalığı karıştırırken; birçok kişi ise “Hoşça kal Derin! Sonunda senden kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplamıştı. İkinci sezonunda belli başlı düşüşler yaşayınca Sadakatsiz dizisi final olma kararı almıştı. Dizide Asya’nın sevgilisi Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş diziden ayrılmış; ondan hemen önce ise Burak Sergen gibi usta bir isim diziye veda etmişti. Şimdi ise Derin karakterinin diziden ayrıldığı gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.