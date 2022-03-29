Survivor Sude Yarışmadan Elendi! Acun Medya’ya Resti Çekip; Mert Öcal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Perde Arkası Aralandı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme adayı ortalığı salladı! Sude Burcu’nun yarışmaya veda ettiğini, Mert Öcal resmen duyurdu! Acun Medya’ya kısa bir süre önce resti çeken Mert Öcal’ın yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Perde arkasını aralayan Öcal, tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde yarışmacılar birleşme partisinin heyecanını yaşamıştı. Sevilerek takip edilen All Star yarışmasında Sude Burcu’nun alttan alttan Mert Öcal’a mesajlar göndermesi ise seyircileri şok içerisinde bıraktı. Birleşme partisinin ardından bir ismin yarışmaya veda edeceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise elenen ismin Sude Burcu olduğu Mert Öcal tarafından açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.