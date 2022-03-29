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29 Mar 2022 - 17:06

Survivor Sude Yarışmayı Bıraktı Geri Dönüyor! Acun Medya’ya Resti Çekip; Mert Öcal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Perde Arkası Aralandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme adayı ortalığı salladı! Sude Burcu’nun yarışmaya veda ettiğini, Mert Öcal resmen duyurdu! Acun Medya’ya kısa bir süre önce resti çeken Mert Öcal’ın yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Perde arkasını aralayan Öcal, tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…