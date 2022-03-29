- 29 Mar 2022 - 17:06

Survivor Sude Yarışmayı Bıraktı Geri Dönüyor! Acun Medya’ya Resti Çekip; Mert Öcal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Perde Arkası Aralandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme adayı ortalığı salladı! Sude Burcu’nun yarışmaya veda ettiğini, Mert Öcal resmen duyurdu! Acun Medya’ya kısa bir süre önce resti çeken Mert Öcal’ın yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Perde arkasını aralayan Öcal, tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde yarışmacılar birleşme partisinin heyecanını yaşamıştı. Sevilerek takip edilen All Star yarışmasında Sude Burcu’nun alttan alttan Mert Öcal’a mesajlar göndermesi ise seyircileri şok içerisinde bıraktı. Birleşme partisinin ardından bir ismin yarışmaya veda edeceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise elenen ismin Sude Burcu olduğu Mert Öcal tarafından açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Mar 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

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