Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Önce Kördü, Şimdi Nankör Oldu! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…Son Durum Şok Etti! Linç Mesajları Arka Arkaya…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, gündeme bomba gibi düştü. Diziden bir önceki bölüm ayrılan ve Meryem karakterine hayat veren Gönül Dağı oyuncusu Sevilay Gültekin’in adı nankör kalmıştı ama son durum şok etti. Tehdit mesajları aldığını belirten Sevilay Gültekin tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi yetenekli oyuncuların paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Rıfat ve Meryem ise bu kez dizinin başrolündeydi. Rıfat’a ne olacağı merak konusu olmuşken; Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.