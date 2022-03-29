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29 Mar 2022 - 17:14

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Önce Kördü, Şimdi Nankör Oldu! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…Son Durum Şok Etti! Linç Mesajları Arka Arkaya…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, gündeme bomba gibi düştü. Diziden bir önceki bölüm ayrılan ve Meryem karakterine hayat veren Gönül Dağı oyuncusu Sevilay Gültekin’in adı nankör kalmıştı ama son durum şok etti. Tehdit mesajları aldığını belirten Sevilay Gültekin tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…