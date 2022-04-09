Gönül Dağı Dizisinin Meryem’inden Tüyler Ürperten Açıklama! Instagram Kaynar Kazan Gibi… “Yok Artık!” Meğer Perde Arkasında…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi yetenekli oyuncuların paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Rıfat ve Meryem ise bu kez dizinin başrolündeydi. Rıfat’a ne olacağı merak konusu olmuşken; Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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