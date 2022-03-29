Survivor Nisa ve Barış Arasında İpler Koptu! Eski Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Tavrı Çılgına Çevirdi! “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı dalga konusu oldu. Yaptığı hamleyle “Büyük saygısızlık” yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla gündeme düştü. Tavrı çılgına çevirirken “Yazıklar olsun” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı bu kadar tepki toplayacak ne yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisinde yemekler yiyen, sohbetler eden ve şarkı söyleyen yarışmacılar dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkı yarışması sırasında Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı sahnedeyken yaptığı şok etkisi yarattı! Tavrıyla dalga konusu oldu; sevenleri yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.