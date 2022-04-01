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01 Nis 2022 - 22:44

Survivor Nisa ve Barış'ın Aşkı Dönülmez Akşamın Ufkuna Döndü! Eski Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Davranışları Çılgına Çevirdi! “Geri Dönüşü Yok Artık” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı dalga konusu oldu. Yaptığı hamleyle “Büyük saygısızlık” yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla gündeme düştü. Tavrı çılgına çevirirken “Yazıklar olsun” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı bu kadar tepki toplayacak ne yaptı?