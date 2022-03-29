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29 Mar 2022 - 13:09

Survivor Nisa’dan “Büyük Saygısızlık!” Eski Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Tavrı Çılgına Çevirdi! “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı dalga konusu oldu. Yaptığı hamleyle “Büyük saygısızlık” yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla gündeme düştü. Tavrı çılgına çevirirken “Yazıklar olsun” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı bu kadar tepki toplayacak ne yaptı?