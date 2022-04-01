Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Dizi Devam Ediyor!

Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman gibi birbirinden yetenekli isimleri bulunduğu Teşkilat dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara geldi. İlk sezonuyla büyük bir alkış toplayan Teşkilat dizisinde en son ayrılan isim Mete Başkan olmuştu. Şimdi ise o karakterinin vaadinin dolduğu ortaya çıktı. Gündemi sarsan bu veda sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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