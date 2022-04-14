- 14 Nis 2022 - 04:57

Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta yaprak dökümü bitmek nedir bilmiyor. Finale ramak kala Mesut Akusta’dan sonra o isminde diziye veda edeceği ortaya çıktı. Dizide oyuncu kalmazken senaryonun devam etmesi ise şok etkisi yarattı. Peki, Teşkilat dizisinden hangi isim ayrılıyor?

Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman gibi birbirinden yetenekli isimleri bulunduğu Teşkilat dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara geldi. İlk sezonuyla büyük bir alkış toplayan Teşkilat dizisinde en son ayrılan isim Mete Başkan olmuştu. Şimdi ise o karakterinin vaadinin dolduğu ortaya çıktı. Gündemi sarsan bu veda sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 04:57 Ankara- Yaşam

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