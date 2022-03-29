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29 Mar 2022 - 17:12

Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı! Kısa bir süre önce Buse Varol’un hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü; şimdi ise düşük yaptığı ağızları açık bıraktı! Milyonları havaya uçuran haberden sonra gelen düşük haberi yürekleri sızlattı. Alişan ilk kez eşiyle ilgili açıklama yapmıştı; sosyal medya sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…