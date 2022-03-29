Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı! Kısa bir süre önce Buse Varol’un hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü; şimdi ise düşük yaptığı ağızları açık bıraktı! Milyonları havaya uçuran haberden sonra gelen düşük haberi yürekleri sızlattı. Alişan ilk kez eşiyle ilgili açıklama yapmıştı; sosyal medya sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol birde üzerine birde yüzüksüz görüntülenince boşanma iddiaları almış başını gitmişti. İkili en sonunda el ele görüntülenmiş ve çıkan tüm haberlerin yalan olduğunu göstermişlerdi. İkilinin üçüncü çocuğu beklediklerinin ardından Buse Varol’un düşük yaptığı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.