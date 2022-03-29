Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Ender, Yıldız, Doğan Mosmor Olacak; 40 Gün Boyunca… Seyirciler Göbek Atıyor! O İsimler…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma sosyal medyayı resmen salladı! Düğün olacağı gündeme bomba gibi düşerken; Ender, Yıldız ve Doğan’ın bu evlilikle birlikte mosmor olacağı görüldü. 40 gün, 40 gece konuşulacak olan bu düğünün etkileri seyircilere göbek attırdı! İşte Yasak Elma dizisinde dünya evine girecek o isimler…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Yasak Elma dizisinde evliliklerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başından beri Yıldız bile iki kez evlenirken yeni bir evliliğin daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte evlenecek isimler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.