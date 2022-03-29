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29 Mar 2022 - 13:18

Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Ender, Yıldız, Doğan Mosmor Olacak; 40 Gün Boyunca… Seyirciler Göbek Atıyor! O İsimler…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma sosyal medyayı resmen salladı! Düğün olacağı gündeme bomba gibi düşerken; Ender, Yıldız ve Doğan’ın bu evlilikle birlikte mosmor olacağı görüldü. 40 gün, 40 gece konuşulacak olan bu düğünün etkileri seyircilere göbek attırdı! İşte Yasak Elma dizisinde dünya evine girecek o isimler…