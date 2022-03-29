- 29 Mar 2022 - 13:18 G: 29 Mar 2022 - 13:21

Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Ender, Yıldız, Doğan Mosmor Olacak; 40 Gün Boyunca… Seyirciler Göbek Atıyor! O İsimler…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma sosyal medyayı resmen salladı! Düğün olacağı gündeme bomba gibi düşerken; Ender, Yıldız ve Doğan’ın bu evlilikle birlikte mosmor olacağı görüldü. 40 gün, 40 gece konuşulacak olan bu düğünün etkileri seyircilere göbek attırdı! İşte Yasak Elma dizisinde dünya evine girecek o isimler…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Yasak Elma dizisinde evliliklerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başından beri Yıldız bile iki kez evlenirken yeni bir evliliğin daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte evlenecek isimler…

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29 Mar 2022 - 13:18 Ankara- Yaşam

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