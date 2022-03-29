Survivor Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Birleşme Partisinde Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Ilıcalı Mosmor Oldu! Yayından Kaldırılması Konuşuluyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Birleşme partisinde yaşanan olay mideleri bulandırdı. Acun Ilıcalı’nın bu olay sonrasında mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Gören, duyan bu durumu “Rezillik” olarak değerlendirince ortalık çok fena karıştı! İşte Survivor yarışmasını yayından kaldırtacağı konuşulan o iddia!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’da tüm yarışmacılar birleşmenin heyecanını yaşamıştı. Bir araya gelerek yemekler yiyen ve eğlenen yarışmacılardan iki ismin yaptıkları sosyal medyayı salladı! Finale adım attıran bu iddia “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.