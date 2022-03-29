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29 Mar 2022 - 13:39

Survivor Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Birleşme Partisinde Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Ilıcalı Mosmor Oldu! Yayından Kaldırılması Konuşuluyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Birleşme partisinde yaşanan olay mideleri bulandırdı. Acun Ilıcalı’nın bu olay sonrasında mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Gören, duyan bu durumu “Rezillik” olarak değerlendirince ortalık çok fena karıştı! İşte Survivor yarışmasını yayından kaldırtacağı konuşulan o iddia!