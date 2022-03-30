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30 Mar 2022 - 22:04

Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni takımlar sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın kararı gündemi sallarken; kanlı bıçaklı olan isimlerin bir takımda buluşması ağızları açık bıraktı. Nisa ve Barış gibi isimlerin bir araya geleceği gündemi sallarken; Batuhan ve Adem’in ise çok rahatsız olacağı bir takımda yer alacak olması “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…