- 29 Mar 2022 - 13:58 G: 29 Mar 2022 - 14:12

Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni takımlar sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’nın kararı gündemi sallarken; kanlı bıçaklı olan isimlerin bir takımda buluşması ağızları açık bıraktı. Nisa ve Barış gibi isimlerin bir araya geleceği gündemi sallarken; Batuhan ve Adem’in ise çok rahatsız olacağı bir takımda yer alacak olması “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının merakla beklenen birleşme partisi dün akşam ekranlara gelmişti. Tüm takımlar kaynaşırken;  All Star yarışmacıları yine kendilerini konuşturdular. Yarışmanın en son konseyinde Elif’in yarışmadan ayrılması ve Barış Murat’ın belirsiz durumu takımların karışacağını adeta belgelemişti. Şimdi ise yeni takımlar şok etti!

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29 Mar 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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