- 29 Mar 2022 - 14:27 G: 29 Mar 2022 - 14:33

Hande Erçel Estetik Kurbanı Mı Oldu? Yüzündeki Değişim Ağızları Açık Bıraktı! Sanki O Değil, Başka Birisi! Yorumlar Gırla Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in son paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu! Estetik kurbanı olduğuna dair yorumlar arka arkaya gelirken; yüzündeki skandal değişim ise hayranlarının iki kez bakmasına neden oldu. Hande Erçel değil de başka birisine benzediğine dair düşünceler dile getirilirken; sosyal medya resmen sallandı! Peki, Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı’nda adını duyuran güzel oyuncu; hayat verdiği Eda karakteriyle beğenileri üzerine çekmişti. Sen Çal Kapımı dizisi sayesinde ününe ün katan başarılı oyuncu Hande Erçel’in Instagram’da 27 milyon takipçisi olmuştu. Ünü artan Hande Erçel’in değişimi ise şok etkisi yarattı! Son paylaşımı akıllarda soru işaretine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Mar 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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