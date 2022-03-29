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29 Mar 2022 - 14:27

Hande Erçel Estetik Kurbanı Mı Oldu? Yüzündeki Değişim Ağızları Açık Bıraktı! Sanki O Değil, Başka Birisi! Yorumlar Gırla Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in son paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu! Estetik kurbanı olduğuna dair yorumlar arka arkaya gelirken; yüzündeki skandal değişim ise hayranlarının iki kez bakmasına neden oldu. Hande Erçel değil de başka birisine benzediğine dair düşünceler dile getirilirken; sosyal medya resmen sallandı! Peki, Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?