İbrahim Tatlıses Düğününü İbo Show’da Yapıyor! Seren Serengil’le Birbirine Girmişti; Damatlık – Gelinlik Detayı Şok Etti! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının parlayan yıldızı İbo Show’da skandallar arka arkaya patlıyor! İbrahim Tatlıses’in düğün için hazırlıklara başladığı ve düğününü İbo Show’da yapacağı gündemi salladı. Kısa bir süre önce aşkı için Seren Serengil’le birbirine giren İbrahim Tatlıses, gelinlik ve damatlık detayı vererek şoke etti. İbrahim Tatlıses hayranları ise bu duruma çok mutlu oldu çünkü Tatlıses canlı yayında; milyonların önünde o isme evlenme teklifi etti! İşte merak edilen tüm detaylar...
Her bölümü büyük bir seyir keyfi sunan İbo Show’un programına Şafak Sezer ve Oryantal Didem’de artık katılmıştı. Eğlenceyi artıran ve dikkatleri üzerine çeken İbo Show’da düğün hazırlıkları resmen başladı. Tatlıses’in evlilik teklifi sosyal medyaya damgasını vurdu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.