Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık İfşa Edildi! Elenen İsim Ağızları Açık Bıraktı! Evrim Mi? Nisa Mı? “Kurtulduk Be!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisinde bir araya gelen Survivor All Star yarışmacıları; renkli anlara neden olmuştu. Stressiz ve kavgasız bir gün geçiren yarışmacılar diğer takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek renkli anların yaşanmasına neden olmuştu. Son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü ise Salı akşamına saklanmıştı. Kazanan takım ve elenen yarışmacı ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!