Survivor Yarışmasında Dokunulmazlık İfşa Edildi! Elenen İsim Ağızları Açık Bıraktı! Evrim Mi? Nisa Mı? “Kurtulduk Be!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor! Elenen isim ve kazanan takım ortaya çıkarken; konseyde kıyametin kopacağı resmen ortaya çıktı. Birçok kişi ise “Kurtulduk be” yorumunda bulundu! Peki, yarışmadan elenen isim Evrim mi oldu, Nisa mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisinde bir araya gelen Survivor All Star yarışmacıları; renkli anlara neden olmuştu. Stressiz ve kavgasız bir gün geçiren yarışmacılar diğer takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek renkli anların yaşanmasına neden olmuştu. Son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü ise Salı akşamına saklanmıştı. Kazanan takım ve elenen yarışmacı ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.