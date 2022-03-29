- 29 Mar 2022 - 16:08 G: 29 Mar 2022 - 16:11

Kardeşlerim Dizisinden Ömer Ayrılıyor! Asiye Kahrolacak; Yıkılacak! Katili Öyle Bir İsim Çıkacak Ki… “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de yaprak dökümü başladı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan hemen sonra Ömer karakterinin diziyle bağlantısının kesileceğine dair yorumlar yapıldı. Sonu felaketle biten Ömer’in ise katilinin o ismin çıkacak olması her şeyi mahvetti. Asiye’nin kahrolup yıkılacağı gündeme gelirken; sosyal medya sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi birbirinde kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi cumartesi günlerini adeta sallıyor. İlk sezonuyla büyük bir ilgi gören Kardeşlerim dizisi ikinci sezonunda da heyecanı artırarak dizide vites artırmıştı. Şimdi ise Ömer karakterine hayat veren Yiğit Koçak’ın diziden ayrılacak olması ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Mar 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

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