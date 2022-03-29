Survivor Sude Dalga Konusu Oldu! Şamar Oğlana Döndü; Gelen Vurdu, Giden Vurdu! “Keşke Hiç Giyinmeseydin!” Twitter Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu, sevenlerini şok içerisinde bıraktı! Dalga konusu haline gelen Survivor Sude sosyal medyada adeta şamar oğlana döndü; gelen vurdu, giden vurdu! Birçok kişi ise “Keşke hiç giyinmeseydin” yorumlarında bulundu! İşte Survivor Sude’nin Twitter’ı karıştıran o kıyafeti…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da tüm yarışmacılar bir araya gelerek; sadece eğlencelerine baktılar. Yarışmada bulunan isimler ise kıyafetleriyle makyajlarıyla Survivor yarışmasındaki hallerinden bambaşka yanlarını gösteriler. Sude Burcu ise günün en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.