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29 Mar 2022 - 20:43

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Millet Dondu; O Açıldı Saçıldı! Beğeni Butonu Çöktü… “Efsane Hatunsun”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş sessiz sakin şampiyon olmaya devam ederken; dizi oyuncuları da merak konusu oluyor. Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ise nefeslerin kesilmesine neden oldu. Millet donarken o minicik eteğini savurdu! Bir bakanın bir daha baktığı Özgü Kaya, nefesleri kesti! Adeta beğeni butonunu çökerten Özgü Kaya’ya “Efsane hatunsun” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…