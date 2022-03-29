- 29 Mar 2022 - 20:43

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Millet Dondu; O Açıldı Saçıldı! Beğeni Butonu Çöktü… “Efsane Hatunsun”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş sessiz sakin şampiyon olmaya devam ederken; dizi oyuncuları da merak konusu oluyor. Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ise nefeslerin kesilmesine neden oldu. Millet donarken o minicik eteğini savurdu! Bir bakanın bir daha baktığı Özgü Kaya, nefesleri kesti! Adeta beğeni butonunu çökerten Özgü Kaya’ya “Efsane hatunsun” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallamaya devam ediyor. Dizide dikkatleri üzerine çeken karakterlerden biri olan Türkan’ın nefes kesen pozları ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Mar 2022 - 20:43 Ankara- Yaşam

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