Yasak Elma Dizisinden Kumru’nun Ayrılacağı Kesinleşti! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Televizyon Dünyası Karıştı! “İstenmeyen Ot Gidiyor!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor. Diziden ayrılacağı kesinleşen Biran Damla Yılmaz, yeni projesini duyurdu. Televizyon dünyasını sallayan Yılmaz için “İstenmeyen ot gidiyor” yorumları arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bir araya geldiği Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kumru’nun eve dönmesi için zehirlenmesi seyircilerin yüreklerini hoplatmıştı. Başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı gündeme gelirken; yeni projesi milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detayşar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.