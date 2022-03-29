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29 Mar 2022 - 20:43

Yasak Elma Dizisinden Kumru’nun Ayrılacağı Kesinleşti! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Televizyon Dünyası Karıştı! “İstenmeyen Ot Gidiyor!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor. Diziden ayrılacağı kesinleşen Biran Damla Yılmaz, yeni projesini duyurdu. Televizyon dünyasını sallayan Yılmaz için “İstenmeyen ot gidiyor” yorumları arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…