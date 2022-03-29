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29 Mar 2022 - 20:43

Survivor’dan Elenen Berna Ölüm Sessizliğini Bozdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim, Nisa… Herkese Öyle Bir Laf Soktu Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Berna Keklikler, kısa bir süre yarışmaya veda eden isimlerden birisi olmuştu. Ölüm sessizliğine yatan Berna, açtı ağzını yumdu gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim ve Nisa’ya öyle bir şey dedi ki, bunu milyonlar “Laf sokma” olarak değerlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…