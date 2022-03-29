Survivor’dan Elenen Berna Ölüm Sessizliğini Bozdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim, Nisa… Herkese Öyle Bir Laf Soktu Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Berna Keklikler, kısa bir süre yarışmaya veda eden isimlerden birisi olmuştu. Ölüm sessizliğine yatan Berna, açtı ağzını yumdu gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim ve Nisa’ya öyle bir şey dedi ki, bunu milyonlar “Laf sokma” olarak değerlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında milyonlara kendisini tanıtan Berna Keklikler, hayranlarına kısa bir süre önce veda etmek zorunda kalmıştı. Elendikten sonra ilk kez açıklamada bulunan Berna Keklikler, Survivor’un altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.