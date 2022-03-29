Survivor Nisa’nın Diskalifiyesi Canlı Yayında Duyuruldu! Acun Ilıcalı, “Diskalifiye Ediyoruz” Deyince; Dominik Karıştı! Pılını Pırtını Toplayıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde birleşme partisinin heyecanı ekranlara yansımıştı. Renkli görüntülerin çıktığı Survivor’da kaos adaya adım atar atmaz başladı. Hem aşklarıyla hem de performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı için karar resmen verildi. Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’ya çok kırıldığı için pılını pırtını resmen topladı ve yarışmadan iddialara göre sessiz sedasız ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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