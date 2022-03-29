Survivor Nisa’nın Diskalifiyesi Canlı Yayında Duyuruldu! Acun Ilıcalı, “Diskalifiye Ediyoruz” Deyince; Dominik Karıştı! Pılını Pırtını Toplayıp…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da diskalifiyelerin ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Survivor’dan en son diskalifiye edilen Elif olmuştu şimdi ise Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan Acun Ilıcalı’nın emriyle birlikte gönderildiği iddia edildi. Ilıcalı’nın “Diskalifiye ediyoruz” demesiyle Dominik adası adeta karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde birleşme partisinin heyecanı ekranlara yansımıştı. Renkli görüntülerin çıktığı Survivor’da kaos adaya adım atar atmaz başladı. Hem aşklarıyla hem de performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı için karar resmen verildi. Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’ya çok kırıldığı için pılını pırtını resmen topladı ve yarışmadan iddialara göre sessiz sedasız ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.