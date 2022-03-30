ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 30 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar, haftanın üçüncü iş gününde de bölgesel olarak yaşanan kesintilerin etkisi altında kalıyor. Kendi bölgelerinde herhangi bir su kesintisi yaşanıp, yaşanmayacağını merak eden Ankaralılar ise, ASKİ’nin konuyla ilgili herhangi bir duyuru yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Peki, ASKİ 30 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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