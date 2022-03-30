- 30 Mar 2022 - 18:00

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 30 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 30 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Su kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar, haftanın üçüncü iş gününde de bölgesel olarak yaşanan kesintilerin etkisi altında kalıyor. Kendi bölgelerinde herhangi bir su kesintisi yaşanıp, yaşanmayacağını merak eden Ankaralılar ise, ASKİ’nin konuyla ilgili herhangi bir duyuru yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Peki, ASKİ 30 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

30 Mar 2022 - 18:00 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...   mask
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...  
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir? mask
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Alişan’dan Üçüncü Çocuk Haberi Geldi! Buse Varol’un Hamile Mi? Hediyeler Gırla Gelmişti! Gülerek Açıkladı, Ortalık Yıkıldı! mask
Alişan’dan Üçüncü Çocuk Haberi Geldi! Buse Varol’un Hamile Mi? Hediyeler Gırla Gelmişti! Gülerek Açıkladı, Ortalık Yıkıldı!
Survivor Nisa En Sonunda Çılgına Döndü! “İğrenç İnsanlarsınız!” Sevgilisine Bile Resti Çekti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… mask
Survivor Nisa En Sonunda Çılgına Döndü! “İğrenç İnsanlarsınız!” Sevgilisine Bile Resti Çekti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Seren Serengil Linç Üzerine Linç Yedi! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?” Öyle Bir Şey Dedi Ki, Topa Tutuldu! Canlı Yayında… mask
Seren Serengil Linç Üzerine Linç Yedi! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?” Öyle Bir Şey Dedi Ki, Topa Tutuldu! Canlı Yayında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status