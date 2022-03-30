30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 30 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir bölgelerinde gerçekleştirilen şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle karanlıkta kalan Ankaralılar, bugün de elektrik kesintilerine maruz kalıyor. Başkent EDAŞ ise, 30 Mart 2022 Çarşamba günü için o dokuz ilçede ikametgah eden Ankaralıları uyarıyor. Peki, 30 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 30 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…