Hepimiz, bütün gün bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile donatılmak istesek de bu listedeki burçlara sahip olan insanlar bu konuda doğuştan şanslı oluyor. Günün her saatini hareket ile geçirebilecek olan bu burçlar, asla yorulmuyor! Peki, bitmek bilmeyen enerjisi olan burçlar hangisidir? İşte yeter artık diyeceğiniz o burçlar…

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