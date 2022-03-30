Entrika Peşinde Olan Burçlar Hangisidir? İşi Gücü Fesatlık Olan O Burçlar…
Entrika konusunda Yasak Elma senaristlerini aratmayacak insanların bu burçlardan olduğunu söylesek, ne derdiniz? Evet, her konuda karakterimize dair ipuçları içeren burçlar, art niyetli olup olmadığımız konusunda da karşı tarafa çok önemli ipuçları veriyor. Sizde entrika peşinden koşan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Entrika konusunda Yasak Elma senaristlerini aratmayacak insanların bu burçlardan olduğunu söylesek, ne derdiniz? Evet, her konuda karakterimize dair ipuçları içeren burçlar, art niyetli olup olmadığımız konusunda da karşı tarafa çok önemli ipuçları veriyor! Peki, entrika peşinde olan burçlar hangisidir? İşte, işi gücü fesatlık olan o burçlar…
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30 Mar 2022 - 08:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.