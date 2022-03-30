Entrika Peşinde Olan Burçlar Hangisidir? İşi Gücü Fesatlık Olan O Burçlar…

Entrika konusunda Yasak Elma senaristlerini aratmayacak insanların bu burçlardan olduğunu söylesek, ne derdiniz? Evet, her konuda karakterimize dair ipuçları içeren burçlar, art niyetli olup olmadığımız konusunda da karşı tarafa çok önemli ipuçları veriyor! Peki, entrika peşinde olan burçlar hangisidir? İşte, işi gücü fesatlık olan o burçlar…

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