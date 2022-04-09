- 09 Nis 2022 - 05:14

Survivor Adem Kılıççı'ın Nişanlısı Bakın Kim Çıktı? İsmini Duyanlar Şaştı Kaldı?  Nil Şenver Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Ünlü boksör Adem Kılıçcı, şimdilerde katıldığı Survivor All Star 2022 yarışı ile gündemlerden düşmemeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başarılı bir performans grafiği çizen ve adadaki varlığını korumaya devam eden Adem Kılıçcı ve sevgilisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Ünlü boksör Adem Kılıçcı, şimdilerde katıldığı Survivor All Star 2022 yarışı ile gündemlerden düşmemeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başarılı bir performans grafiği çizen ve adadaki varlığını korumaya devam eden Adem Kılıçcı, geçtiğimiz gün kazandığı iletişim ödülünün ardından ortaya atılan Nil Şenver’in kim olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili birleşme partisinde çok önemli açıklamalar yapan Adem Kılıçcı, Nil Şenver’e seslendi! Peki, Survivor Adem Kılıççı'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Nil Şenver kimdir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

09 Nis 2022 - 05:14 - Survivor 2022

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