Survivor Adem Kılıççı'ın Nişanlısı Bakın Kim Çıktı? İsmini Duyanlar Şaştı Kaldı? Nil Şenver Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Ünlü boksör Adem Kılıçcı, şimdilerde katıldığı Survivor All Star 2022 yarışı ile gündemlerden düşmemeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başarılı bir performans grafiği çizen ve adadaki varlığını korumaya devam eden Adem Kılıçcı ve sevgilisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Ünlü boksör Adem Kılıçcı, şimdilerde katıldığı Survivor All Star 2022 yarışı ile gündemlerden düşmemeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başarılı bir performans grafiği çizen ve adadaki varlığını korumaya devam eden Adem Kılıçcı, geçtiğimiz gün kazandığı iletişim ödülünün ardından ortaya atılan Nil Şenver’in kim olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili birleşme partisinde çok önemli açıklamalar yapan Adem Kılıçcı, Nil Şenver’e seslendi! Peki, Survivor Adem Kılıççı'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Nil Şenver kimdir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
09 Nis 2022 - 05:14 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.