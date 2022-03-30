Vasiyetini Açıklayan Zerrin Özer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Kulaklarına İnanmadı! İşte Zerrin Özer'in Son Hali…
Müziğin usta isimlerinden biri olan Zerrin Özer, geçtiğimiz gün ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Uzun yıllardır sahnede olan Zerin Özer, ilk kez vasiyeti hakkında konuştu. Sizde Zerrin Özer ve vasiyeti ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Müziğin usta isimlerinden biri olan Zerrin Özer, geçtiğimiz gün ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Uzun yıllardır sahnede olan Zerin Özer, ilk kez vasiyeti hakkında konuştu. Hem hayranlarına hem de dostlarına çok önemli bir görev yükleyen Zerrin Özer, vasiyetini resmen açıkladı. Bu gelişmeler magazin takipçilerine ise, Zerrin Özer’in en çok yaşını merak ettirdi! Peki, Zerrin Özer kaç yaşında? Zerrin Özer kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 09:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.