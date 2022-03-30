Vasiyetini Açıklayan Zerrin Özer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Kulaklarına İnanmadı! İşte Zerrin Özer'in Son Hali…

Müziğin usta isimlerinden biri olan Zerrin Özer, geçtiğimiz gün ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Uzun yıllardır sahnede olan Zerin Özer, ilk kez vasiyeti hakkında konuştu. Hem hayranlarına hem de dostlarına çok önemli bir görev yükleyen Zerrin Özer, vasiyetini resmen açıkladı. Bu gelişmeler magazin takipçilerine ise, Zerrin Özer’in en çok yaşını merak ettirdi! Peki, Zerrin Özer kaç yaşında? Zerrin Özer kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

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