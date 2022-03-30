- 30 Mar 2022 - 09:07 G: 30 Mar 2022 - 09:14

Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Öyle bir kavga çıktı ki, Acun Ilıcalı bile arada kaynadı. Yarışmacıları susturamayan Acun Ilıcalı’nın eli kolu bağlı kaldı! Gözyaşlarının suratlardan aktığı anlarda ise yarışmacılar ayakkabılarını resmen havada uçuşturdu! Lafı gediğine öyle bir isim koydu ki, hedefi 12’den vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık ve iletişim oyunu ekranlara gelmiş kazanansa Ünlüler olmuştu. Konseyde ise Gönüllüler takımı Acun Ilıcalı’nın hayretler içerisinde kalacağı bir tartışmanın içinde kendilerini buldular. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 09:07 Ankara- Yaşam

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