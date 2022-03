Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık ve iletişim oyunu ekranlara gelmiş kazanansa Ünlüler olmuştu. Konseyde ise Gönüllüler takımı Acun Ilıcalı’nın hayretler içerisinde kalacağı bir tartışmanın içinde kendilerini buldular. İşte merak edilen tüm detaylar…

