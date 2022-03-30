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30 Mar 2022 - 09:07

Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Öyle bir kavga çıktı ki, Acun Ilıcalı bile arada kaynadı. Yarışmacıları susturamayan Acun Ilıcalı’nın eli kolu bağlı kaldı! Gözyaşlarının suratlardan aktığı anlarda ise yarışmacılar ayakkabılarını resmen havada uçuşturdu! Lafı gediğine öyle bir isim koydu ki, hedefi 12’den vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…