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30 Mar 2022 - 09:28

Songül Karlı Yatak Pozuyla Çıldırttı; Ter Bastırdı! 18’lere Taş Çıkarttı, Elbisesi Olay Yarattı! Oğlu Şimdi Sinirden Zırıl Zırıl Ağlayacak! Her Yeri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, yatak pozuyla sosyal medyanın diline düştü. Sıcak bastırıp; hayranlarını terleten Songül Karlı, öyle bir elbise giydi ki, olay üzerine olay çıktı! Oğlunun annesinin dekolteli kıyafetler giymesinden rahatsız olduğu bilinirken; yatak paylaşımındaki kıyafetinin ise sinirden zırıl zırıl ağlatacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…