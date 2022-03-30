Songül Karlı Yatak Pozuyla Çıldırttı; Ter Bastırdı! 18’lere Taş Çıkarttı, Elbisesi Olay Yarattı! Oğlu Şimdi Sinirden Zırıl Zırıl Ağlayacak! Her Yeri…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, yatak pozuyla sosyal medyanın diline düştü. Sıcak bastırıp; hayranlarını terleten Songül Karlı, öyle bir elbise giydi ki, olay üzerine olay çıktı! Oğlunun annesinin dekolteli kıyafetler giymesinden rahatsız olduğu bilinirken; yatak paylaşımındaki kıyafetinin ise sinirden zırıl zırıl ağlatacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gelinim Mutfakta sunuculuğunu uzun bir süre önce bırakan Songül Karlı, sahnelerde fırtına gibi esiyor. Her şarkısında kulakların pasını enfes sesiyle silen Songül Karlı, giyim tarzıyla da çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu yatak pozuyla nefesleri kesen Songül Karlı, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Songül Karlı’dan hayran bırakacak yatak pozu!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.