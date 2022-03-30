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30 Mar 2022 - 09:53

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te skandallar arka arkaya patlıyor! Türkan’ın hamile olduğu ortaya çıkarken; seyircilerin ağzı açık kaldı! Kaynanası Rüçhan bu haberler göbek atarken; ortalık resmen yıkıldı! Somer’in çocuk hakkında verdiği kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…