- 30 Mar 2022 - 09:53 G: 30 Mar 2022 - 09:55

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te skandallar arka arkaya patlıyor! Türkan’ın hamile olduğu ortaya çıkarken; seyircilerin ağzı açık kaldı! Kaynanası Rüçhan bu haberler göbek atarken; ortalık resmen yıkıldı! Somer’in çocuk hakkında verdiği kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! Her bölümde seyirciler farklı bir heyecan yaşarken; son bölümde ortalık iyice karıştı! Türkan’ın hamile olduğu gündeme gelince seyirciler neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 09:53 Ankara- Yaşam

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