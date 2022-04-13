- 13 Nis 2022 - 18:24 G: 13 Nis 2022 - 18:45

Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Bu Kez de Minicik Kıyafetiyle… Oğuzhan Koç “Giyme” Dedikçe Üzerine Gidiyor! “Çeki Düzen Ver Kendine!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir açıldı saçıldı! Bu kez de minicik bir kıyafet giyen Demet Özdemir’e hayranları “çeki düzen ver kendine gelin olacaksın” yorumlarında bulundu! Oğuzhan Koç’un “Giyme” dediği iddialar arasında yer alırken; sosyal medya alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, yakın zamanda setlere çıkmaya hazırlanıyordu. Kısa bir süre önce geceliği 83 bin lira olduğu iddia edilen bir otelin kral dairesinde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’a bir kez daha aşık olduğunu göstermişti. Şimdiyse sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

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