Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Bu Kez de Minicik Kıyafetiyle… Oğuzhan Koç “Giyme” Dedikçe Üzerine Gidiyor! “Çeki Düzen Ver Kendine!”

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, yakın zamanda setlere çıkmaya hazırlanıyordu. Kısa bir süre önce geceliği 83 bin lira olduğu iddia edilen bir otelin kral dairesinde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’a bir kez daha aşık olduğunu göstermişti. Şimdiyse sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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